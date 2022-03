Salut tout le monde,



J'ai fini Cuphead il y a quelques jours et je voulais revenir dessus car je trouve que ce jeu réalise un sans-faute dans son équilibrage sur sa difficulté et son nombre de boss total.



Tout d'abord, concernant les boss, j'ai joué en mode normal. Alors oui, ils sont difficiles il faut de nombreuses tentatives pour pouvoir les battre. Mais pas trop car en les étudiant bien, on peut assez rapidement trouver la bonne technique pour passer au pattern suivant. On peut souvent trouver qu'il y a souvent beaucoup de projectiles à l'écran mais il y a toujours des "failles" dans lesquelles se faufiler. Mais il est important de préciser quand dans ce mode de difficulté, le jeu n'est jamais trop facile non plus. Ce qui en fait une difficulté parfaitement dosée à mes yeux qui fait que ce n'est jamais ni trop frustrant car j'ai jamais mis plus d'une heure maximum pour combattre un boss. Et on n'est jamais découragé avant de commencer un boss car on sait que les failles seront visibles après étude.



Concernant le nombre de boss total, je le trouve aussi parfaitement dosé : ni trop ni trop peu , ce qui fait que je n'ai pas ressenti de lassitude à la longue.



Je voulais avoir votre avis pour ceux qui ont fait ce jeu car j'ai souvent lu que la difficulté était trop élevée.