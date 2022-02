Attention: ces effets ne seront actifs que sur le début du jeu

Capcom vient d'annoncer une nouvelle mise à jour gratuite (3.9) pour Monster Hunter Rise, pour leCette mise à jour a pour but d'attirer les joueurs novices, car elle proposera 1 armure spéciale ainsi que 14 armes spéciales, dont les propriétés boosteront les statistiques des petits nouveaux.L'armure "Ceinture noire" divisera les dégâts reçus par 3, et l'effet des potions en la portant sera augmenté de 25%. L'armure permettra de résister aux rugissements, de paralyser ou bloquer les attaques des monstres dans certains cas.Les armes "Défenseur" multiplieront les dégâts infligés par 2 ou 3., afin d'épauler les moins expérimentés sur les premières quêtes.Petit Tuto (aussi présent dans la vidéo ci dessus):Pour tout récupérer rien de plus simple, à partir du 23 février après avoir téléchargé la MAJ 3.9:-Dans la zone principale du village (aciérie) au fond de l'allée principale, allez voir le chat (Senri le postier) sur la grosse caisse rouge à la gauche de l'escalier qui mène au chef du village.-Aller dans "", après qu'il vous ait énumèré tout le contenu dispo, pour tout accepter.-Une fois téléchargé, sortez et derrière vous se trouve un énorme coffre rouge.-Dans le menu du coffre aller dans "", puis "", ici choisissez le type d'arme que vous voulez, puis sélectionnez celle avec la mention, puis ressortez et changez chacune des 5 pièces d'armure pour celles de laÇa y est vous êtes prêt à casser du monstre pour sauver le village de Kamura !!! Bonne chance, et Bienvenue dans MH