Rien a voir avec le mystérieux compte à rebours de Capcom. C'est bien une autre annonce sur Resident Evil qui est prévu demain matin a 8H (heure française).Voici le tweet traduit du compte officiel Resident Evil Portal sur Twitter :Vu le screen je mise sur une compilation Old School de RE1,2 et 3 en HD avec des trophées.Réponse demain a 8H donc.

posted the 02/14/2022 at 08:41 PM by marchand2sable