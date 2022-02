Salut !Pendant que le monde s'extasie sur le Nintendo Direct (qui avait un très bon rythme et quelques belles surprises, Live A Live coucou !!!!), ben moi j'ai fini Control sur PS5 dans son Ultimate Edition, et j'avais envie de revenir un peu dessus.Comment il avait été réceptionné par les joueurs ?L'autre jour je parlais de Quantum Break, dans les commentaires j'ai vu que y'en avait qui le considérait plutôt mal foutu (la map, oui mon dieu), pas bien intelligent et nase à jouer, qu'est-ce qui a déplu ?Est-ce qu'on est en face du meilleur jeu Remedy ? Ou Alan Wake > All ?Le RCU du coup, ça vous intrigue ? Vous laisse indifférent ? Bonne idée de réunir les univers de Remedy ?Chaud pour Alan Wake 2 ?C'est un interrogatoire, vous avez 24h.