Salut à tous,



Voilà le jeu est maintenant sorti il y a 3 mois et il est l'heure de faire un bilan. Pour info, j'ai vite compris que Forza Horizon allait devenir la star du genre en voyant le trailer de FH2, et ce jeu fut ma plus belle expérience sur Xbox One.



Quelques années plus tard, en tant qu'habitué de la licence Horizon, FH5 est l'opus auquel j'ai le moins joué.



Pourtant, FH5 c'est une claque graphique. Le jeu est seul dans sa catégorie, les décors sont riches et le sens du détail omniprésent. En HDR sur mon PC en ultra, je pense qu'il fait partie des plus beaux jeux tous genres confondus. Et loin devant GT7 quand il s'agit de gameplay.



Mais 3 mois plus tard? Et bah j'y joue même plus. Il y a un ENORME problème de gamedesign. Des centaines de bagnoles, une grande map et cependant il manque de profondeur et de cohérence.

Des missions/histoires quasi bâclées, le mode multijoueur totalement scandaleux (impossible de choisir une course sur terre ou route ainsi que la catégorie de voiture) et des bugs à foison, totalement inhabituel pour cette licence de qualité.

Sans parler des voitures bloquées derrière des objectifs hebdomadaires chronophages voire impossibles sans se buter au jeu.



FH5 manque de "finalité", il n'y a pas d'objectif. Aucune satisfaction à débloquer une voiture. Il fait tout pour ne pas contrarier le joueur en le bombardant de cadeau. C'est comme un buffet à volonté qui n'a pas de saveur. Et puis cette IA totalement cheatée qui ne respecte pas la physique du jeu.



Alors oui, si on regarde uniquement les vidéos de gameplay le jeu est magnifique et semble mériter ses 10/10. Trois mois plus tard, je réalise que j'ai ptet gâché 100 euros dans la version ultimate...



C'est un bon jeu de gamepass mais, attention à ne pas perdre les habitués qui commencent à ressentir une certaine lassitude. Et GT7 qui joue la carte de la passion automobile m'a rappelé à quel point Forza Horizon n'y comprenait pas grand chose à mes yeux.