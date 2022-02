D'après certaines fuites GT7 aurait finalement le droit a un mode ray tracing en plein jeu contrairement à ce qui a été annoncé il y a quelques mois de ça. Il y aurait deux modes graphiques: - mode performance à 60 fps - mode fidélité avec Ray Tracing et plus de détails graphiques.

posted the 02/02/2022 at 06:52 PM by kratoszeus