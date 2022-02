Salut à tous,



Lorsque j’ai appris, hier soir dans la soirée, que Sony rachetait Bungie j’étais surpris et en même pas si enthousiaste que ça.



Mais ce matin, en y repensant, je me dis que cela pourrait être une très bonne nouvelle car dans le très bon catalogue d’exclus PlayStation ne manquerait-il pas un gros fps? Imaginez qu’ils arrivent en s’alliant à nous pondre un fps de la trempe d’Halo?



Depuis que Guerilla n’est plus sur Killzone, et bien que c’est une très bonne licence mais qui ne parvenait tout de même pas pour moi à rivaliser avec Halo, il manque clairement ce type de jeu dans le catalogue d’exclus PlayStation. Et bien que Bungie ne soit plus ce qu’elle était tout comme Halo depuis 343 industries mais c’est un autre débat… Cette alliance pourrait je pense donner du lourd dans le domaine.



Je précise que j’ai les 3 consoles, que j’apprécie les 3 constructeurs bien que trouvant plus mon compte sur ps5 et switch.



Voilà, dsl du pavé.