Sega vient d'annoncer qu'il se retire du monde de l'arcade. Le covid et le fait que le Japon soit toujours fermé aux étrangers à sans doute donner le coup final pour que Sega prenne cette décision.Les mythiques Bâtiments de Sega vont disparaître du paysage avec nos bons souvenirs dedans. Et d'après les infos, ça sera Genda qui reprendra le flambeau en renommant les bâtiments Gigo.

