Le site espagnol 3DJuegos à aussi eu le droit d'essayer Horizon Forbidden West et leur vidéo est pour le moment celle avec la meilleure compression surtout comparé à celle d'IGN :Sinon voici les infos qui en ressortent :-La verticalité et l'escalade améliorées, il n'y a pas de système d'endurance comme dans BotW.-Les explosions et les flammes ont un bien meilleure rendu.-La densité de la végétation mélangée à toutes les particules avec les détails et la grande quantité d'éléments en mouvement rendent le monde du jeu magnifique à contempler.-Bien meilleure travail de caméra dans les cinématiques, il n'y a plus uniquement que du champ-contrechamp comme dans le premier.-Le combat de mêlée qui était un des plus gros point faible du premiers a été hautement amélioré, les nouvelles armes et mises à niveau sont très cool.-Le grappin et les nouvelles fonctionnalités de focus étendu font que l'escalade et le combat sont bien plus appréciable que dans le premiers épisode.-Dans le premier il n'y avait que les haute-herbes qui réagissaient à Aloy dans Forbidden West, il y a une plus grande interactivé avec la faune, les arbustes ou les petites plantes par exemple réagiront eux aussi désormais au passage de Aloy.Ils mentionnent également quelques détails dans les animations qu'ils ont aimé :-Aloy passant la lance de la main gauche à la main droite derrière le dos en plein combat qui lui donne un côté plus martial.-L'animation de mort des robots n'a plus se côté pré-rendu désormais l'inertie est prise en compte en fonction de la direction du coup final et de la vitesse que le robot avait et d'autres détails peuvent s'ajouter comme le robot levant ça patte en mourrant.-Niveau impressionnant de petits détails dans les environnements comme le pollen flottant dans l'air, les feuilles au sol emportées par le vent.