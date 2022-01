Information

Je suis étonné que personne ne fasse sa publication. Pas de problème, je me dévoue.La conclusion: rien ne change, sauf la baisse des ventes pour les consoles et un étonnement pour les ventes jeux que je trouve haute par rapport aux ventes consoles.Soit 94 523 Switch et 14 453 PS5Place au top 10 des jeuxEt voilà, maintenant vous pouvez sortir vos théories.