Nouvel année, on continue les tops FF !Avec Final Fantasy XI, premier MMO de Square Enix (Squaresoft à l'époque), avec non pas un, non pas deux, mais trois compositeurs !Alors, mon top, ça donne quoi ?C'est ici :Comment trouvez-vous l'OST d'FFXI ?Le changement de compositeur principal (déjà entamé avec FFX et, dans une moindre mesure, FFX-2) vous a t-il déçu ?Ou grande OST ?Vos pistes favorites ?