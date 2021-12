Le film-reboot Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City est un échec au box-office, et le studio essaie de sauver la mise avec une sortie surprise en VOD.Y a-t-il un Père Noël au royaume des zombies ? A en croire Sony, oui. Quelques semaines après sa sortie (et son échec) en salles, Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City a été lâché en VOD par le studio, par surprise. Le reboot au cinéma adapté des jeux vidéo culte est ainsi apparu sur les plate-formes américaines de VOD, au tarif de 19,99 dollars. Et à zéro euro sur tous leurs doubles maléfiques, bien connus des pirates.En France, rien à signaler. La chronologie des médias empêche cette exploitation spéciale.Une manœuvre qui a tout d'un aveu d'échec pour Sony, puisque le film Resident Evil est encore exploité dans les salles de cinéma, où il agonise depuis plusieurs semaines. Sorti fin novembre,Enfin, pour épater la galerie et vendre sa stratégie VOD, Sony a simplement lâché les neuf premières minutes du film.En 2002, le tout premier film avait encaissé plus de 100 millions au box-office. L'ascension a été quasi parfaite sur les suites, jusqu'à atteindre plus de 314 millions pour Resident Evil : Chapitre final.Au box-office domestique, central pour le business hollywoodien, Resident Evil : Welcome to Raccoon City devrait rester sous la barre des 20 millions. Un score proche des 26 millions de Chapitre final, sauf que lui pouvait compter sur le box-office international (et notamment asiatique) pour contrebalancer. Précisément là où le nouveau film se plante royalement.Un brin de cohérence en France toutefois, puisque Welcome to Raccoon City confirme la pente descendante des morts-vivants chez nous. Le premier film avait attiré 1,1 million de spectateurs, et malgré un regain d'intérêt pour Afterlife, la saga s'est terminée avec environ 322 000 entrées. Le reboot suivra la tendance, avec moins de 200 000 âmes.Le reboot a officiellement coûté dans les 25 millions de dollars. C'est moins que tous les films avec Milla Jovovich (entre 30 et 65 millions).A ce stade, Sony a naturellement enterré tout espoir sur l'exploitation salles. Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City est sorti dans tous les territoires importants, où il a été très rapidement oublié. Le raz-de-marée Spider-Man : No Way Home (qui a déjà commencé) et Matrix Résurrection ne laissent plus aucune place.La VOD reste donc le dernier recours, comme pendant la Phase 1 de la pandémie. Début 2020, plusieurs films avaient ainsi été exploités en VOD après/pendant leur sortie cinéma, notamment Invisible Man, qui en avait tiré un beau petit pactole.Mais la VOD est également le dernier clou dans le cercueil du film, désormais livré en pâture au piratage. De quoi lui offrir une seconde vie de videoclub 2.0, soit une destination idéale vu ses allures de modeste série B. Pas sûr néanmoins que ce soit suffisant pour lancer une suite, comme évidemment espéré par les producteurs.