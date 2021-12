- Il a été envisagé que le jeu soit gratuit (format free-to-play), mais ce modèle économique est encore en discussion. Un prix de 59,99 dollars est principalement envisagé, et les détails de la monétisation sont encore en cours d'élaboration.- AC Infinity est prévu sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia, Amazon Luna ainsi que sur PC via Ubisoft Connect. Aucun mot sur une version PS4/Xbox One pour le moment.- La structure du jeu est fortement articulée autour du jeu en solo et en coopération avec un haut niveau de personnalisation des joueurs, se rapprochant d'une expérience de type Destiny 2.- Il y a un monde central mutualisé, un peu comme la Tour dans Destiny 2. Il se situe à l'époque moderne, où le protagoniste que vous avez créé pourra se déplacer, parler aux PNJ, obtenir différentes quêtes et progresser dans l'histoire principale. Les autres joueurs sont visibles dans cette zone.- Il existe plusieurs périodes temporelles différentes dans lesquelles vous pouvez voyager, appelées "ères", un peu comme le fonctionnement des planètes dans Destiny 2. Ici, vous incarnerez votre avatar Animus, que vous créerez également au cours de la section tutoriel du jeu. L'apparence, les statistiques et l'équipement de ce personnage sont les mêmes pour toutes les époques.- L'histoire est assez simple : vous, ainsi que de nombreux autres Assassins des temps modernes, vous êtes réunis et travaillez ensemble pour découvrir toutes les pièces de l'Eden avant les Templiers. La majeure partie du jeu se déroule dans les différentes périodes où vous voyagez, mais à des moments clés de la progression, comme le tutoriel et d'autres contenus/quêtes solitaires, vous jouerez dans la peau de votre personnage moderne. Cela inclut certaines quêtes de l'histoire complète où vous vous faufilerez furtivement dans les installations d'Abstergo, où vous utiliserez la furtivité sociale dans un quartier de la ville, où vous combattrez des gardes de sécurité, etc.- Les différentes époques ont pour but de satisfaire le plus grand nombre possible de joueurs. On retrouve donc des lieux familiers des anciens jeux de la série, ainsi que de nouveaux lieux uniques à AC Infinity. Ceci étant dit, de nombreux nouveaux mécanismes de jeu sont également incorporés.- Il y aura plusieurs ères dans le jeu au lancement, toutes avec des histoires différentes, et d'autres viendront après le lancement sous la forme de saisons, chaque saison ajoutant une nouvelle ère et un nouveau scénario à parcourir.- Trois ères déjà validées :Rome, 1502 - Il s'agit de la première ère disponible. Vous incarnez l'un des nombreux Assassins recrutés par Ezio pendant les événements d'AC Brotherhood. C'est là que se déroule le tutoriel, ainsi que la première quête principale.France occupée, 1943 - Cette époque introduit une nouvelle mécanique et une première pour la série, à savoir des armes à feu à part entière.Les mécanismes d'utilisation des armes à feu sont en grande partie tirés de Watch Dogs Legion et adaptés au reste du jeu, bien que le combat au corps à corps reste tout à fait viable. L'histoire est centrée sur un groupe d'Assassins travaillant avec la 2ème Divison blindée pour aider à libérer Paris et à chasser les officiers et les chefs de l'Axe ayant des liens avec les Templiers.Chine, 1634 - Vous et d'autres assassins aidez une rébellion locale de paysans pendant la dynastie Ming.