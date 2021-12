Le studio polonais CD Projekt RED a accepté de payer 1,85 million de dollars pour clore le procès intenté par un groupe d'investisseurs à la suite du lancement problématique de Cyberpunk 2077. Il s'agit d'une somme assez minime au regard du budget de développement de 316 millions de dollars du jeu et du fait qu'il a connu un succès immédiat l'année dernière avec huit millions de précommandes malgré des critiques mitigées. L'accord est encore préliminaire et doit être approuvé par un tribunal. D'autres procès et/ou actions collectives sont encore en attente d'une décision.Le procès en question était en fait quatre actions distinctes combinées en une seule, intentées par des actionnaires qui alléguaient que la société les avait trompés sur ses performances financières, en plus de nombreux mensonges sur la qualité graphique au fil de diverses réunions. La raison pour laquelle le montant est relativement faible n'est toutefois pas claire. Les actions de CD Projekt ont chuté de 54% depuis la sortie du jeu, et les analystes ont considérablement réduit les prévisions de ventes de Cyberpunk 2077.Bonus : Les PIRE DOWNGRADE du JEU VIDÉO - Trailer vs Réalité (avec du Cyberpunk 2077... et du The Witcher 3)