1ère Run, run de la découverte



2ème Run, Run de l’amusement et du Jhon Wickage !!



3ème Run, Run de la redécouverte, Run très sportif



C’est un peu pute à clique comme titre ….maiiiiiiiis, c’est pas totalement faux en quelques part, je fait partie de ces gens, ces 0,02% qui ont eu le courage d’affronter le challenge ultime proposer par ce Halo Infinite.Qui sur GameKyo l’a fait, ou compte faire ce succès ?J’en profite pour donner mon ressenti et mon avis sur ce Halo, après l’avoir torché pile poile une semaine après sa sortie !!Comme quasiment tout le monde mon premier avis/ressenti sur ce Halo était complètement négatif au terme du premier run, 6 ans et une hype de fou générée par MS à coup de bullshit de moteur graphique, et de 12 Tflop !!!…..Ben pour le coup le flop il a été dans mon cœur, car je n’ai pas été transcendé, malgré l’avoir attaqué en légendaire direct pour plus de fun et de challenges, et à ce niveau d’ailleurs je n’ai pas été déçu, mais au clap de fin j’ai juste lâché un soupir !!Pas de dépaysement, pas de cinématique épique, les dialogues semblaient très plat et banal de prime abord, le tout dans un enrobage passable !!Et surtout du Ubisoftage useless, le monde ouvert était il nécessaire ?! Y’a aucune vie, la faune et la flore sont assez pitoyables !!Et la conduite des véhicules ?? J’avais juste envie de pleurer, impossible de faire 2 m sans se retrouver sur le dos, la map n’a pas été pensée pour les Warthog, Razorback, ou autre Mangouste, c’est pas possible !!!!Le grappin rend les véhicules complètement useless, à part le Wasp !!Haaaaaa la déception était palpable, cependant ça reste Halo donc le Gameplay et l’ambiance générale, aidé par l’ost et le Sound design magistral, fonctionne toujours sur moi, de quoi m’enthousiasmé un minimum.J’ai quand même torché le jeu à 99% lors de ce run, pour avoir un avis général concret !!Mais les truc à choper sur la map façon Ghost Recon Wildland…….arf…..je l’ai plus ressenti comme une corvée !!!Bref expérience vraiment moyenne !!!Je décide de partir à la conquête des crânes à collectionner pour le 100% et m’arrêter la. Moi qui pensais que les crânes se récupéraient uniquement dans le monde ouvert…, et ben non !! Qu’elle n’a pas été ma surprise de constater que les missions de campagne ne sont pas rejouable.Tu veux refaire une mission que tu kiff ? Ben recommence le jeu jusqu’à arriver à la mission voilà !!! oO WTF ?? une première dans Halo et un énièmes foutage de gueule !!Mais voilà je veux les crâne donc je recommence le jeu en facile juste pour pécho les crânes, je me concentre donc sur les mission principale de la campagne histoire de rushé ça au plus vite.Mais une fois la découverte et la déception passé, on se concentre sur l’essentiel, s’amuser !!Et c’est la qu’à commencer mon kiff en mode je vous nique tous façons Jhon Wick, et faut avouer j’ai adoré ça !!Puis j’ai commencé à vraiment regarder le jeu et à me dire « c’est bizarre le jeu me semblait plus moche lors de mon premier Run.On sent en effet que le travail effectué sur les missions de campagne est plus abouti que le monde ouvert, le travail sur l’éclairage et l’architecture des lieux est vraiment dingue, en fait le jeu est limite plus agréable quand on se concentre uniquement sur la campagne.Cette fois je fais plus attention aux détails, non pas visuels, mais plutôt à ceux du lore et de l’univers, et je me rend compte que ce sont des détails qui sont en faite une lettre d’amour aux vrais fans de la saga et de l’univers halo !!Que ça soit au niveau des audios que l’on trouvent, ou des remanences de Cortana, ou des secrets et ester eggs, y’a de quoi bouffer pour les farfouilleurs, et je suis sûr ils ont pas tout trouvé !!Finalement je me surprend à être de plus en plus emballé !!Car en vrai c’est très fun quand on maitrise, et on se rend compte que passé le reste ben, en fait c’est un vrai délire, y’a un côté très second degré assumé qui n’est pas désagréable !!Ça sait être très sérieux quand il faut, et très second degré quand il faut, très bon dosage pour être souligné !!Tout cela m’a fait voir le jeu différemment !!Vraiment le run du fun !!Le jeu fini désormais à 100%, je me suis dit ben finalement c’était pas si désagréable comme expérience si on fait vraiment attention, et qu’on essaie de comprendre vraiment ce qu’ils ont voulu faire !!Très perfectible mais pas désagréable !!Voilà pour moi c’était la fin de mon expérience avec ce jeu, prêt à passer à autre chose, puis je me dis allez regarde les succès qu’il te reste et fait les plus facile. Bien évidemment le succès qui consiste à faire le jeu en légendaire avec tous les crânes activésjamais de la vie, ce sont des challenges quasiment impossible, que seul des taré peuvent faire………….à savoir 0,01% des gens ayant joué au jeu !!Je n’en ai jamais fait sur aucun Halo, j’ai testé j’ai de suite abandonné.MAIS !!!!!Je suis un gars curieux et je me dit que je vais quand même voir sur le net ce que ça dit sur ce succès !!Et je vois « moins dur que ceux des précédent épisode », « faisable !! »Je viens de faire du Jhon Wick pendant près de 5h, crois moi que j’étais en confiance………..…………mais j’étais pas prêtcrois moi frangin, j’étais pas PRÊT!!!Je lance la partie en légendaire avec tous les crânes activés, je suis pas serein, mais il a dit que c’est « faisable » (ce malade), alors pourquoi pas !!J’étais loin d’imaginer l’enfer que ça seraitPremière surprise les malus de certains crânes désactivent COMPLÈTEMENT le hud, pas de radar, pas de barre de vie, pas d’indicateur de munitions ou de grenade, même l’arme et les bras de 117 ont disparu, y’a juste rien .., mais c’est pas assez compliqué donc pas de régénération de santé, et cerise sur le gâteau des Check point de sauvegarde invisible quasi aléatoire et très rare, HA ?? Et comme ils sont bien sadique un crâne sert à ce que les ennemis ont des lignes de dialogue ou ils se foute littéralement de vous à chaque Game over, de quoi pouffer de rire entre deux envie de suicide ou de meurtre au choix.Seul bonne compensation, balles illimitées c’est open bar, pour tout type de munitions et gadgets.Avec ce crâne (Bandana) vous serez littéralement SpiderMan, grappin illimité, mais genre vraiment SpiderMan, le Gameplay prend une autre tournure et devient grandement plus dynamique.Bref !!Premier niveau, premier ennemi, un Grunt ennemi le plus facile, je veux me le jouer J.W…ce batard me quasi instant kill ……WTF ?On redémarre cette fois j’y vais molo je l’élimine mais je prend deux billes au passage, plus loin deux autres, deux Luky Luke, à peine le temps de constater leur présence que je me prend un headshot…….Ha!!! …..faisable !?!?!….2 h de Try hard pour passer 4 ennemis….qui fait ça? pas moi ??Ben en définitif…….il m’a fallu à peu prêt 8h soit une journée entière pour réussir à bouclé le premier niveau, et autant de temps le lendemain pour boucler le second,un Week end entier de try hard pour passer deux niveaux, moi j’ai fais ça !!Donc effectivement faisable, mais faisable pour un taré comme précité,ça tombe bien pour le coup j’ai le profil, try harder + fanboy combos gagnants pour m’embarquer dans vos conneries !!Ceci dit après le deuxième niveau vous avez la possibilité d’avoir une arme Over Cheat, qui permet à 117 d’être littéralement un char sur patte, car l’arme n’est ni plus ni moins l’équivalent du canon du char « Scorpion », dégât max mais cadence de de tire très lente, et impossibilité d’utiliser les grenades, gadgets boost, ou gadgets mur bouclier.Ça aide grandement mais ça n’est pas utile en toute circonstance.Mais à partir de la c’est Halo ++ on est dans un autre délire mon frère.Le jeu prend clairement une tournure différente et inattendu pour moi, je pensait pas m’embarquer dans ce délire, mais plus je jouais, et plus tout faisait sens, même ces sapin tout moche on une grande utilité dans le Game design au point qu’on est content quand on les voit, même ces &@&@@ de sapinsEt je vous assure qu’en fait j’ai vraiment apprécié redécouvrir le jeu de cette facon, car cette idée de façonner son challenge, qui force à littéralement repenser le jeu différemment, est pour moi un savant concept qui sublime le jeu.Je suis conquis j’en veux d’autre !!Finalement mon ressenti définitif sur ce Halo c’est gros kiff, ma note Infinite/20 de gros fan boy !!Sinon objectivement pour ceux qui ne sont pas habitués aux Halos je trouve que l’intérêt est plus que limite je persiste !!!Note objective: 7/10