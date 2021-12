Mangas/Animés

Du coup vous espérez quoi ?

Par ailleurs, la date de sortie de Bleach a été officialisée. L'animé reprendra donc en octobre 2022 et sera sans censure. Le trailer sera présenté le 18 décembre (samedi). Tite Kubo s'occupe lui-même des dessins de l'animé et l'OST sera fait par le même compositeur de l'ancien arc.

La jump festa 2022 c'est du. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme l'E3 du monde des mangas/animés.Ce qui nous attend au moins entre griffe pour cette édition :- Informations sur Bleach- Informations sur le film Black Clover- Informations sur la partie 2 du manga Chainsaw Man- ... sur l'animé de Chainsaw Man- ... sur la suite de l'animé Haikyuu- ... sur le film Dragon Ball et peut-être d'autres trucs ?- ... sur One Piece- et j'en passe