impossible d'y joué le disc installe que 14go. puis lance la maj de 34go mais là ça bloque la maj ç'arrête d'elle même. je savais que depuis l'ère xbox one MS sont a chier mais a ce point là je pensais pas.

et bien sur sans la maj même pas de solo.

du coup la version boite ne sert strictement a rien

et personne ne râle un blu ray avec rien dessus.