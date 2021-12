La nouvelle arnaque rétro...L’annonce en 2020 de la sortie de Clockwork Aquario a suscité quelques frissons sur la scène rétro, le projet, à l’instar de Balan Wonderworld (la mention n’est pas anodine), nous promettant de nous replonger avec délice dans les jeux de plateformes 2D des années 90, avec à la clé un univers et des personnages Kawaï et des graphismes pixelisés aux couleurs chatoyantes.Ce jeu d’arcade développé par Westone en 1992 (développeur de la série Wonderboy) n’ayant finalement jamais pu voir le jour dans les salles à cet époque (le jeu ayant été très mal reçu par les joueurs manifestement et finalement on va comprendre pourquoi dans mon avis), a donc été miraculeusement ramené à la vie en 2021 par ININ Games avec la collaboration même d’un des anciens de Westone.A titre personnel, c’est grâce à notre ami Guiguif que j’ai eu connaissance de ce titre et surtout de son édition limitée sur Strictly limited Game.Les premières images du jeu et trailer, plus l’historique au niveau des créateurs d’origine qu’il y avait derrière, m’ont tout simplement poussé à précommander le jeu sans réfléchir en étant certain qu’on avait là tous les ingrédients pour se retrouver devant un bon titre de plateforme rétro, voir, pourquoi pas, une pépite dans le genre ?N’ayant d’ailleurs pas encore reçu le jeu précommandé, c’est lorsque j’ai vu cette semaine que le titre était dispo pour 20€ sur l’e-shop, et au même moment que liquid kids, une perle de jeu 2D rétro justement vendu 6,99€, que mon coeur de rétrogamer a craqué sans réfléchir.Et voyant le titre de mon avis, vous avez compris que je regrette amèrement d'avoir succombé.Clockwork Aquario est donc un jeu de plateforme 2D « oldschool »Avant de commencer, le jeu nous propose le choix de 3 personnages. Pas de panique (enfin façon de parler) quelque soit le personnage choisi ils sont tous identiques dans leur gameplay, il n’y a absolument rien qui les différencies, le choix est donc simplement « cosmétique ».D’ailleurs pour le coup le mot « oldschool » est le juste mot tant déjà la jouabilité est ultra basique : le personnage ne peut que sauter sur les ennemis et soit les frapper soit les porter pour les lancer sur d’autres ennemis.Le gameplay est donc vraiment ultra rudimentaire, mais un tel gameplay n’a jamais fait un mauvais jeu (super mario bros nous l’a prouvé 10000 fois)En effet un gameplay simple peut être jouissif lorsqu’un titre propose des niveaux variés avec 36 nouvelles idées, nouvelles situations, boss ingénieux, etc... (super mario bros, encore…) sauf que là, dans Clockwork Aquario, vous allez simplement traverser 5 niveaux (oui 5) qui vont se résumer aux origines même du jeu de plateforme c’est à dire de courir sur votre droite à sauter sur des ennemis pour les tuer, parcourir quelques plateformes et… et c’est tout.Les niveaux sont ultra classiques à mourir, vraiment il n’y a rien qui surprend jamais, même le tout premier mario bros est plus amusant à faire en comparaison c’est pour dire !Et n’est pas la seule option d’acquérir temporairement la possibilité de lancer des étoiles sur les ennemis qui changera le naufrage que je vous annonce.Cinq petits niveaux, voilà ce que nous propose NIN Games pour ce revival qui devait nous replonger dans la nostalgie des années 90.Ces 5 niveaux se parcourent donc en 5 minutes chrono chacun et se terminent tous par un boss.Vous vous dites justement que peut être les boss relèvent un peu le niveau et bien malheureusement non, même les boss sont absolument inintéressants.Ils ne possèdent pour la plupart qu’un seul pattern qu’ils répètent en boucle et n’espérez pas qu’il faille trouver une stratégie pour les anéantir, non il suffit simplement de bourriner dans le tas et le boss meurt en quelques secondes, boss final y compris.La fin du jeu arrive donc en 20-25 minutes et j’avoue être resté hagard quelques secondes manette en main pour réaliser comment je m’étais fait enfler non seulement de 20€ mais en plus de 60€ via strictly limited games...Bref ce jeu est une honte et une arnaque totale que je vous conseille vivement d’éviter.Ne vous laissez pas berner comme moi par ses graphismes et ses personnages attrayant sur les présentations, car ce jeu, qui tient plus de la démo qu’un véritable jeu, est tout simplement une coquille vide qui ne respire jamais une seule seconde une véritable passion et qui n’arrivera pas une seule fois dans la vingtaines de 20 minutes ennuyeuses qu’il propose à vous soulever le moindre enthousiasme.Les plus:- Une introduction sympathique- L'ennui cesse en 20 minutes environLes moins:- Le prix: 20€ pour une démo d'un jeu de plateforme médiocre- Gameplay ultra basique et identique quelque soit le personnage choisi- Niveaux courts et chiants comme la mort- Boss très oubliables- Musiques passablesMa note: 03/10