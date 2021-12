Que cela soit via les VGA, les VGX ou les TGA, Geoff Keighley a toujours su faire le show en créant une certaine attente non pas pour les récompenses de son événement, mais les fameux "WORLD PREMIERE". Alors que les réseaux sociaux et les forums s'enflamment avant le retour des Oscars du jeu vidéo avec du public (après une année sous le signe du format numérique), retour sur les annonces phares des différentes éditions.- Guardians of the Galaxy : The Telltale Series- Dauntless- Bayonetta 3- Sekiro : Shadows Die Twice- Soulcalibur VI- Crash Team Racing Nitro-Fueled- Dragon Age 4- Far Cry New Dawn- Hades- Mortal Kombat 11- The Outer Worlds- Godfall- Senua's Saga : Hellblade II- The Wolf Among Us 2- Xbox Series X- Ark II- Evil West- Mass Effect next-gen- Perfect Dark Reboot- The Callisto ProtocolPour l'édition 2021 des Game Awards, Geoff Keighley promet le plus grand nombre d'avant-premières mondiales et d'annonces . Sur les 40 à 50 jeux présents à la cérémonie, une dizaine devraient être de vrais jeux next-gen inédits prévus pour les deux prochaines années.Vos attentes ?