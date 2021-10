- Le jeu se déroulerait bien dans l'univers de Pillar Of Eternity.



- Le jeu est passé de la Pré-production à un état d'Alpha jouable. Jez Corden souligne cependant qu'il ne sait pas de quand datait exactement la démo qu'il a pu voir. Bien qu'il est convaincu que le jeu est dans un stade plus avancé.



- Le jeu serait une relecture d'Obsidian des univers développés par Bethesda dans The Elder Scrolls.



- Avowed offrira plusieurs paysages comme des temples abandonnés, des forets verdoyantes ou encore des caverne pleins de champignons luminescents infestés de squelettes.



- Plusieurs classes seront au rendez-vous, vous pourrez être un voleur furtif qui manie deux dagues, un archè ou bien un guerrier à l'épée qui pourra asséner des coup de pieds puissant ainsi que des coups de boucliers.



- Les sorts pourront être utiliser en même temps que l'épée comme le montrait le trailer d'annonce mais pourront également être utiliser des deux mains pour les rendre ainsi plus puissants.



- Des sorts d'empoisonnement et de feu seront de la partie et nécessiteront des mouvements bien particuliers. Des épées enchantées seront aussi présentes et elle donneront accès à des combos.



- Coté bestiaires en plus des squelettes et des humains, les Xaurips, les Wyvernes et les Drakes seront aussi présents.

Windows Central à pu obtenir de nouvelles informations concernant Avowed le RPG "TESesque" de Obsidian Entertainement présenté lors du Xbox Game Showcase 2020 exclusif à la Xbox Series:Obsidian avait déclaré en Juin dernier en marge de l'E3 que le développement se portait trés bien et que les joueurs auront des infos "trés bientôt". Avant la fin de l'année ? On croises les doigts !