Salut tout le monde,



Il n'y a pas si longtemps, je me disais que les logos des titres de la série des Final Fantasy faisaient peut-être partie des plus beaux du jeu vidéo et j'aurais voulu savoir quel était votre logo FF préféré ?

En ce qui me concerne, ça n'a pas été simple de choisir mais je pense que j'ai une préférence pour le logo de FF XII avec ce juge qui, pour moi, pète la classe.



C'est à vous ...