Tout d'abord, bonjour à tous !





Merci d'avance !







Voilà, je viens d'allumer ma Switch pour continuer Luigi's Mansion 3 et là....C'est le plus courant de ce que j'ai lu (en même temps celui qu'on utilise le plus aussi).Mais je sais pas si c'est ce fameux drift tant réputé.Mon joystick marche presque nickel : haut, bas, droite, aucun soucis, mais c'est toute les directions vers la gauche qui marche à peine !J'ai essayé d'actualiser les joy-con et de calibrer le joystick mais rien n'y fait... :'(==> Votre avis? C'est le Joy-con drift ou pas? J'ai pas l'impression que ce soucis de joystik comme moi soit courant...==> Le SAV Nintendo prend en charge a ce que j'ai lu, vous savez combien de temps ça vous a pris envoi/retour?