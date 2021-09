Sam lake l'a officiellement annoncé sur le site " the Sudden Stop",un site communautaires de fans d'Alan Wake.le jeu sera en 4k60 avec les commentaires de Sam lake,tous les DLCs inclushttps://www.alanwake.info/2021/09/remaster.html

(...)les visuels, y compris le modèle de personnage d'Alan Wake lui-même et les cinématiques, ont été mis à jour et améliorés avec quelques mises à niveau de choix de nouvelle génération.

Alan Wake Remastered est presque terminé. (...)Multi plateforme. PC sur Epic Games Store, Xbox et pour la première fois PlayStation, cette génération et la précédente.

Who likes this ?

posted the 09/07/2021 at 02:45 PM by bogsnake