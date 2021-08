Découvert les premiers tomes l'année passée ce manga est pour moi mon coup de cœur depuis longtemps.Pour ceux qui connaissent pas encore ce bijoux une présentation s'impose !Ce manga mélange parfaitement action et comédie avec un scénario très prenant dès les premières pages.Cette œuvre signé par Endo Tatsuya dont les dessin esthétiquement génial, on y voit au fur et à mesure que l'on avance dans le manga un certain talent graphique pour les personnages et leur expressions facial ce qui permet facilement de s'identifier à tout les personnages.Mis à part des scènes d'actions très soigner et très détaillé avec un découpage parfait. Ce manga mélange action et comédie qui fusionne parfaitement. Des scène drôles qui ne sont jamais trop dans l'excès ce qui permets à l'histoire d'enchaîner correctement.Niveaux scénario c'est prenant sans lassitude, le trio est tellement attachant,la force et l'originalité de ce manga c'est bien ce mélange parfait entre comédie et action.Pour résumer : Tout est parfaitement maîtriser les personnages, l'univers, les dessins, l'humour c'est tellement rafraîchissant. Ce cocktail est juste savoureux alors foncez ! vous allez adoré ce manga.Actuellement 5 tomes en France au edition Kurokawa aucune raison d'hésiter.Le x de Spy x family est une référence à Hxh.