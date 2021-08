Petit article du soir et humeur du jour suite aux différents témoignages, ici, sur Gamekyo!J’ai remarqué que la « Next-Gen » et tout ce qui est média de nouvelles générations provoquent énormément de vomissements chez les gamers qui fréquentent ce site!Alors plusieurs théories peuvent être appliquées mais à défaut de faire de mon conspirationiste, je préfère reste didactique! En vous proposant un vidéo sur le phénomène du vomissement!Cette professeur de mon plat pays va vous expliquer que la vomissent est un moyen de défense du corps quand il avale un élément toxique!Du coup j’aimerais rappeler que le jeux vidéo n’est pas un média comestible mais reste un média consommable.Personne ne vous impose de digérer la création vidéo ludique! Mais la diversité est une chose à chérir quand depuis les années 70, 68% des vertèbres ont bien disparu de la terre!Je suis désolé de lire qu’il y’a tellement de gamer au ventre si sensible… peut-être que l’ingestion de junk food et de soda sursucré en masse rend ce dernier peut tolérant…Mais de là à vomir par la vision de trailers ou de session de gameplay! Je me demande si le maillon faible de notre société n’est pas le gamer après tout!Voilà je pense avoir fait le tour de la question, comme tout spécialiste de BFM TV ou de LCI!Si vous pensez autrement, c’est que vous êtes anti-vaccin… voir pire!