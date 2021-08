Information

Depuis quelques jours, nous avons appris que Valve allait sortir une console; et c'est là que le bashing envers la Switch a repris avec la haine de certains et surtout la comparaison avec la dernière de Nintendo.Il est vrai que sur le début on pourrait y voir une concurrence direct sur le concept, mais ce n'est pas le cas dans le fond.Mais lors de la présentation où tout le monde se touchait, j'avais posé une question qui me turlupinait après avoir lu les news.La question était la suivante dans la pensée :Aujourd'hui, on a la réponse à ma question,Voilà, oubliez vos écrans 4k, 8k et même 1080 pour la simple et bonne raison que ça sera identique à votre écran de votre portable. Oui, portable comme Valve considère sa machine.Je trouve ça bien dommage, même si je pense que la machine sera jouable en streaming si vous avez une connection internet, donc avec plus grand resolution; et encore pas sur si on est bloqué par le code du jeu installé dans la mémoire.Après, de mon avis y a une autre taré qui risque de faire grincer des dents, c'est bien sa mémoire interne du produit de base et c'est le même reproche que je fais pour la Switch, y en a pas assez pour mettre un jeu sur 64go.Oui, on peut acheter des cartes mémoires en supplément. Mais le but est de pouvoir jouer directement quand on achète une machine; et ça sans une dépense supplémentaire.Autre point que je trouve dommage, mais c'est anecdotique, je trouve dommage que chaque pack n'est pas le même traitement d'écran.Maintenant pour ceux qui l'ont pré-commandé , amusez vous bien une fois que vous aurez reçu la machine qui est en petite quantité; vous devrez visiblement attendre début 2022 pour la recevoir comme ils le disent.