Hello

J'avais acheté une séries x il y a 2 ou 3 mois car marre d'attendre la ps5 introuvable. C'est une super console, mais c'est vrai qu'hormis cyberpunk (qui est beau mais pas assez fluide à mon goût) j'ai pas encore vraiment profité de la next gen... si ce n'est pour les temps de chargement et le quick resume. Deux points pas si anecdotiques que ça tant les temps de chargement avaient fini par ruiner l'expérience de jeu ces dernières années. Et aussi jouer de manière plus fluide en 60 fps, car la Xbox One x ne le permettait pas assez souvent.

Je pense garder la console pour les exclues Microsoft et le game pass, car les jeux ps5 se montre vraiment chers.



- Donc, mes premiers pas avec la ps5, je dois dire que je suis très agréablement surpris car il y a un peu plus de nouveautés que sur la sX.

Sans doute car ma dernière console sony remonte à la ps2 (PSP aussi).

- Le menu en 4k en jette, et ma console s'allume automatiquement avec ma TV (point un peu chiant si j'ai pas envie de jouer d'ailleurs).

- La manette est vraiment cool et j'ai hâte de l'essayer sur plus de jeux, en particulier les jeux de caisse.

-Les sons au casque (pas officiel, simple casque stereo) m'ont surpris également sur leur spatialisation et emmènent les jeux dans une belle dimension.

- agréablement surpris aussi par l'offre ps plus qui me permet de jouer à énormément de hits ps4 que j'avais ratés.



- sur les jeux ps4 que je fais actuellement (god of war, ratchet, Spider-Man) je suis assez sur le cul concernant la qualité graphique. Je ne sais pas si la résolution est supérieure à celle de la ps4 pro, mais ces jeux sont tellement propres graphiquement, pas un pet d'aliasing, franchement même les joueurs PC peuvent regarder ça d'un oeil interessé, c'est assez incroyable. Et puis ça envoie bien comme il faut niveau particules, décors... Franchement si la ps4 pro envoyait ça, j'ose pas imaginer ce que donnera la ps5. Pour tout dire j'ai déjà une impression de next gen sur ces jeux ps4! Alors oui gow est en 60fps contrairement à la ps4 pro, ce qui doit améliorer l'expérience. Mais franchement on sent que sony a un vrai savoir faire sur ses exclues.



-J'ai aussi essayé 2 jeux 'ps5'. D'abord metro Exodus qui était à 10 euros sur le store. Alors oui c'est un jeu ps4 mais tout de même supportant les 60 fps et Rt. Au final l'expérience est très intéressante, je suis allé plus loin que sur PC à l'époque et je pense bientôt le finir. Les gâchettes adaptatives sont une invention géniale pour les fps. La réalisation est belle mais le RT ne met vraiment une claque que quand la lumière est filtrée ou rare je trouve. Après je trouve la reso un peu faiblarde sur mon écran 50 pouces, le jeu pourrait être plus propre comparé aux jeux que je citais précédemment. La spatialisation des sons et l'utilisation de la manette et de ses gâchettes amènent une belle immersion, j'ai du mal à le lâcher.

- miles morales : j'y ai joué vite fait hier soir car on me l'a prêté. Oh my god, qu'est-ce que ça déchire. L'intro est impressionnante, le monde ouvert et les fight aussi. Et puis quand j'ai activé le mode performance RT... Le 60fps ma remis une 2e claque. Franchement en 30 c'est très fluide et jouable, mais le 60 t'amene encore dans une autre dimension. Les retours haptiques de l'intro sont sympa, il faudra vraiment généraliser ça.



Voilà, au bilan je suis vraiment agréablement surpris, et bonne pioche ma console est silencieuse (sauf installation de disque). J'ai toute la ludo ps4 à me faire mais je sens que je craquerai pour des jeux ps5 en occase.

Bizarrement ça me dérange pas d'acheter 2 next gen, mais j'aime pas mettre plus de 35 ou 40 euros dans un jeu