Bonjour à tous, nouveau top 10 et cette fois, on va s'attarder sur les créatures les plus dangereuse de Harry Potter ou en tout cas selon moi je suis pas non plus un expert, même si je me suis pas mal renseigné. Un top avant tout fait pour les fans de cette saga culte où les petits curieuxLe monde des Sorciers est quand même assez dangereux alors il ya de quoi faire niveau bestiole pas sympathique.10)- Le Filet du Diable est une plante rencontré dans le premier Livre. C'est une plante gigantesque, qui adore l'obscurité et déteste la lumière. Pris dans son étreinte, il faudra avant tout se "detendre" plus facile à dire qu'à faire..pour survivre. Autrement, si vous vous agitez et paniquer, la plante n'aura de cesse que de resserrer son étreinte autour de votre coup, vous tuant à petit feu par étranglement... Chose qui a bien failli arriver à Ron avant heureusement que Hermione ne le sauve en lançant un sort de lumière, chose que la plante déteste.9)- Les Êtres de l'eau ne sont pas réputés pour être des créatures agressive, mais selon le Ministère de la Magie qui classifie le niveau de dangerosité "XXXX" étant le plus élevé. Elles sont quand même à XXX car elles doivent être traités avec le plus grand respect. Ce sont des créatures mystérieuse, les plus connus étant les sirènes que l'on entend chanter dans l'épreuve du Lac dans HP et la Coupe de Feu. Les Strangulots sont eux , en revanche assez agressif, et n'hésiteront pas à vous envoyer par le fond si vous vous en debarassez pas convenablement.Classé XXX, et aussi surprenant que cela puisse paraître, ces deux créatures doivent également être traité avec le plus grand respect. Un Hyppogriffe est capable de blesser gravement un individu qui lui manque de respect comme on peut le voir dans Harry Potter 3 avec Malefoy. Doté d'un énorme bec et d'aile puissante, l'Hyppogriffe est un animal fier, et puissant. Il faudra meme carrément le saluer pour espérer monter sur son dos. De plus, l'animal peut parfaitement rivaliser en terme de force à un loup garou étant donné sa puissance.Le Centaure quant à lui vit reclus des humains et à principalement élu domicile dans la forêt interdite. Comme lhypogriffe, c'est un animal qu'il faut également traité avec respect. Ombrage la pas très bien compris en tentant d'en étrangler un dans HP5... Elle a dû passer un sale quart d'heure après ça. De plus, les centaures sont très intelligent et savent plein de choses comme en témoigne Harry dans HP 1.7)- Maladie de la Lycantropie, Les loups garous sont des créatures extrêmement agressive et très très dangereuse. Contrairement au loup de base, un loup garou va systématiquement attaquer tout ce qui l'entoure une fois la.nuit tombée, ennemi comme ami. Ne reconnaissant pas ses semblables humains, la creature peut meme tuer sans le vouloir ses propres amis ou même sa famille.Le plus connu des loups garou et sans aucun doute Remus Lupin, professeur des Défenses contre les forces du Mal lors de la troisième année. On ne peut pas guérir de la lycantropie, seule la potion "Tue Loup" peut stopper temporairement les transformations chaque pleine lune. Une fois mordu par un Loup Garou, on le devient à son tour, à vie.Certains ayant même eu recours au suicide tellement cette malédiction était insupportable à vivre... La créature déchiquetera sans autre forme de procès le malheureux imprudent qui croisera sa route un soir de pleine lune...6)- Araignée géante vivant dans la Forêt Interdite. Les araignées acromentule font parties des créatures les plus dangereuse du monde des Sorciers. Heureusement, elles ne vivent quasiment que dans la Forêt Interdite. Mais Harry et Ron croiseront leur route dans la Chambre des Secrets. Elles n'attaquent les humains que sur ordre de leur Mère Aragog, autrement elles n'ont pas le droit d'y toucher.Un seul sort existe pour se débarrasser de ces araignées mais il n'est pas assez puissant comme le dis Harry. Aragna Exumaï. Si la voiture n'avait pas été là dans le 2, Harry et Ron auraient sans aucun doute servis de repas à ces bestioles...5)- Les trolls sont des créatures de plus de 3 mètre, très agressif mais handicapés par leur incroyable stupidité. D'une force sans égal ou presque, le troll ravage tout sur son passage, attaquant tout ce qui se trouve autour de lui. Les trolls sont immonde, couvert de verrues disgracieuse et armé d'une massue imposante. Hermione à bien failli y rester dans HP 1 si Harry et Ron n'était pas venu à sa rescousse.Les trolls les plus dangereux restent ceux des montagnes.4)- Les Inferi sont des créatures squelettique, des cadavres en fait, ranimés par un Mage Noir et extrêmement agressif et dangereuse. Les Inferis empêcheront tout intrus de pénétrer là où ils se trouvent, protégeant systématiquement quelque chose de précieux.Souvent en surnombre, les Inferis griffent et mordent leur victimes jusqu'à ce que mort s'en suivent. Harry et Dumbledore auront l'occasion de croiser ces abominable créatures dans HP6. D'ailleurs, Harry à bien failli y rester, sauver inextremis par Dumbledore. Le seul moyen de se débarrasser de ces bestioles est de leur lancer un puissant sort de feu qui les neutraliseront, sensible à cet élément.3)- Boutefeu Chinois, Suédois à Museau Court ou encore Magyard à Pointes, les Dragons sont des espèces magnifiques et majestueuse mais aussi extrêmement dangereuse dont l'espèce la plus dangereuse est celle quaffronte Harry dans HP4, les Magyard à pointe...La créature est extrêmement agressif et sa vitesse en vole est stupéfiante, rattrapant aisément le balais le "plus rapide du monde".Son feu est redoutable et capable de traverser la plus épaisse des roches, autant vous dire que si vous êtes pris dans ces flammes, c'est la mort assurée... Il est très difficile voir impossible de vaincre un dragon, aucun sort connu ne permet vraiment de les neutraliser. Surtout les Magyard à Pointes. Il est interdit bien évidemment d'avoir un œuf de dragon chez soit, chose que va vite apprendre à ses dépends Hagrid...2)- Ou démentor en anglais, comme.le dis Lupin, les détraqueurs sont les créatures les plus immonde et les plus abject du monde des Sorciers. Ce sont avant tout les terribles gardien de la Prison d'Azkaban, avant d'être mis en "roue libre" par les forces de Voldemort...D'apparence fantomatique et vêtue de cape en lambeau et de mains noirâtre. Ces créatures diabolique aspire l'âme de leur victime, jusqu'à ce que soit ce que mort s'en suivent, soit jusqu'à la rendre folle. A tel point qu'il existe une torture nommé baiser du détraqueur...Il glace et pourrissent tout ce qui traverse leur passage, et quand ils aspirent l'ame, la victime souffrent énormément, et retirent tout ses souvenir heureux, ne lui rappelant que les pires moments de sa vie. Pour l'anecdote, quand Harry se fait attaquer par un detraqueur dans le train, la femme qu'il entend crier et en fait sa mère lors de sa mort par Voldemort...Le seul moyen de se débarrasser d'un detraqueur et d'utiliser le sort Expecto Patronum, qui crée un bouclier qui empêche les detraqueur d'attaquer. Mais ce sort est extrêmement difficile à lancer même pour un troisième année, chose qu'arrive miraculeusement à faire Harry non sans mal et sans cours de la part de Lupin.Mais ce sort ne peut que les repousser, ces créatures sont immortelle.JK Rowling avait avoué lors d'une interview que ces créatures ont été créé lorsque qu'elle était au plus mal dans sa vie, dépressive suite à la mort de sa sœur, ces créatures reflètent donc bel et bien le désespoir...1)- Pour moi et pour beaucoup la créature la plus dangereuse de HP est le basilic. Un simple regard de ce serpent géant peut vous pétrifié. Même le fourchelangue de Harry ne lui sera d'aucun secours face à ce serpent, Il n'obéit qu'à son maitre en l'occurrence Voldemort. Créature malicieuse également, puisque le serpent libéré par Vous Savez Qui se déplace dans les tuyaux de Poudlard afin de passer inaperçue. Ils ont également la possibilité de "communiquer" comme en témoigne Harry quand il se rapproche des murs. Les araignées et même la plus grosse des acromentule ne font pas un pli devant lui, elles fuient même devant ce monstre.Heureusement que Fumseck arrive à crever les yeux du basilic, autrement Harry n'aurait pas eu la moindre chance. Et heureusement que l'épée de Godric était là pour défaire cette saloperie. Le basilic est entré autre responsable de la mort de Mimi Geignarde, qui hante désormais les toilettes des filles.Il n'existe pas bestiole encore plus dangereuse que ce serpent géant, en tout cas sur ce que j'ai pu lire... Heureusement, il existe peu de spécimen connu, ces créatures vivent à l'écart du château... Hermione, le gamin avec son appareil photo, et même Nick quasi sans tête" oui cette bestiole arrivent même à pétrifiée un fantômes, c'est pour vous dire sa dangerosité ont bien failli y passer... Même si Nick c'est déjà fait pour lui.Seul un élixir puissant peut sauver de la petrification comme celui que prépare l'infirmière et le professeur Chourave.De plus, le serpent même aveugle peut savoir où vous êtes grâce à son ouïe ultra développé, ce qui fait que même privé de ses yeux, il reste dangereux...Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, en tout cas j'ai pris plaisir à le faire même j'y ai mis du temps, car je me suis renseigné à droite à gauche... Un top qui parlera avant tout au fan du jeune sorcier mais bon c'est comme ça xDPeut être pas de top la semaine prochaine par contre, j'ai envie de me "reposer" un peu je verrai si l'envie me prend quand même car encore une fois je fais ça avec plaisir !J'attends vos commentaires avec impatience !