La peur est un sentiment que bon nombre d'entre nousconnaissent, que ce soit dans la vie réelle, les livres, les jeux vidéos ou même les films. La peur fait partie de notre quotidien, ou a tous eu plus ou moins peur à un moment dans notre vie, un événement inquiétant, stressant et j'en passe. Bref, la peur est prépondérante et dominante dans notre monde, la peur est parfois un réflexe défensive, quelqu'un qui n'a peur de rien, est un gros menteur je peux vous l'assurer.Peur du vide, du noir, des araignée, des poupées, des clowns etc... Les phobies ne manquent pas et on a tous nos phobies.Malheureusement,Depuis tout petit, je suis thalassophobe, la peur des fonds marins et du grand bleu en gros, à tel point que même étant gosse, Wind Waker me faisait flipper avec sa mer gigantesque. Me souvient avoir eu vraiment la trouille quand un calamar géant a surgi de l'eau pour m'aspirer dans son tourbillon. Mais bizarrement, je n'ai pas peur de l'eau en elle même, étant même plutôt bon nageur, mais plutot ce qui ya en dessous, ce qu'on peut y trouver et des profondeurs en général.Bien sûr, il ya des peurs bien plus handicapante comme la peur du vide, moi c'est sûr que je risque pas de me retrouver un jour à 200 mètres de profondeur, en tout cas j'espère ! Donc j'ai pas trop de risque à ce niveau, mais si les océans me terrifie, il me fascine également, et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui a été un véritable coup de cœur pour moi, Subnautica.Je ne parlerai pas du jeu en lui même parce que j'en avais déjà fait un test, mais plutôt des outils dont le jeu dispose pour nous faire flipper et croyez moi il le fait très bien.En effet, le jeu ne se contente pas de te balancer moult screameur à la gueule pour tenter de te faire sursauter, et même si il yen a un peu, ils sont utilisés très intelligemment.Mais plus on va avancer, et plus on ira profondément, jusque dans les abysses. Subnautica arrive à nous réconforter au début en nous montrant des eaux chaleureuse, pour ensuite nous terrifier. Là où Subnautica arrive à faire fort, c'est qu'il n'est pas du tout un Survival Horror, absolument pas, et pourtant le jeu est super flippant. Même si c'est un jeu de survie, ce n'est pas du tout un jeu qui a dans l'optique de nous faire peur, ce n'est pas son but principal, c'est un jeu avant tout d'exploration et de craft, pour fabriquer des choses et aller de plus en plus en profondeur.L'immensité du monde fait que l'on se sens mal à l'aise, pas à l'abri et vulnérable.Deuxième point, c'est le noir ou le côté sombre du jeu. Le jeu mélange admirablement bien les couleurs, comme je l'ai dis plus haut, au début on aura des eaux presque turquoise, pour ensuite avoir des eaux sombre et opaque, trouble même parfois. Le noir fait partie des peurs les plus communes, mais dans l'océan je trouve que c'est encore pire car l'homme n'y a pas vraiment sa place, ce n'est pas un poisson.Des eaux ou on voit rien, yen a la pelle dans Subnautica, et c'est pas votre petite loupiote qui dira le contraire. Le noir fait partie d'une des peurs principale du joueur dans Subnautica, le jeu a en plus eu la bonne idée d'intégrer des ennemis qui neutralise tout système électrique et électrique, des sortes d'IEM en gros, qui vous plonge instantanément dans le noir si vous vous prenez leur décharge. Forcément, dans le noir, il ya également la peur d'avancer, la peur de rencontrer quelque chose de gros, de pas très sympa et avec plein de dents...Troisième point : Le SonLe son est un élément central dans ce jeu, car oui jouer au casque dans le noir et son élevé et vous comprendrez votre douleur. Subnautica à un son parfait, pour ce qui est de foutre la trouille.Mais je remercie ce jeu d'avoir réussi à surmonter mes peurs, et de m'avoir offert une expérience que je suis pas prêt d'oublier, faut que je fasse Below Zero maintenant... et je vous avoue que je flippe déjà.Si vous avez pas fait Subnautica encore, foncez c'est une sacrée expérience, ! (Bon, faut pas être allergique au craft par contre)Ceux qui ont tout lu, vous avez bien du courage !