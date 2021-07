Ça faisait un moment que ce jeu me faisait de l'œil par les créateurs de Dead Space avant la clé sous la porte, encore une fois merci EA...Bref, un petit Beat Them All sympathique, je dois en être à 3-4 h de jeu en difficulté infernale et franchement c'est pas simple ! Je meurs quand même assez régulièrement parce que les ennemis font vachement mal quand même dans cette difficulté.Ya l'air d'y avoir un bon bestiaire, et l'Enfer est assez bien représenté. Les décors sont glauques, les âmes damnées hurlent dans tout les sens, bref ça fait froid dans le dos.L'histoire est assez basique par contre, sauver notre dulcinée prisonnière des enfers. Le gameplay est assez bon, mais assez répétitif parce que ya que deux armes à savoir la croix et la faux mais les combos sont heureusement présent et ça fait plaisir.J'ai pas assez avancé, j'ai dû battre seulement deux boss en tout et je suis qu'au deuxième Cercle sur 9 à mon avis.Et pour quelques heures déjà dans les pattes, c'est pas trop mal, bon ça détrônera sûrement pas God of War 3 c'est sûr mais ça fait le taf. Je sais pas si j'en ferai un test complet sur le site parce que le jeu est assez vieux et pas sûr que ça intéressera grand monde mais je voulais vous donner un avis vite fait.Je reprendrai demain et je verrai bien ce que ça donne par la suite ! Pour ceux qui ont fait le jeu, vous en avez pensé quoi ?