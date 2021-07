Hello les gens!



J'imagine déjà des lecteurs se dirent : "bah de toute façon Rockstar peut très bien vivre sans toi..., on s'en fout, etc."



Mais faut que ça sorte! Un de mes studios préférés est devenu une grosse merde cupide que je méprise. Je dis pas qu'avant c'était des anges. Simplement ce put... de online a bouffé toute la créativité et envie du studio.



La monétisation est tellement agressive, elle est partout. Et ce GTA 5 qu'on ne veut pas laisser mourir!!!

Alors les studios comme EA ou autre Genshin Impact, j'en ai rien à faire. Mais Rockstar c'est l'archétype du jeu qu'on va exploiter jusqu'à écœurement.



Un bon concept de jeu aujourd'hui est un concept qu'on peut monétiser à la guise. Voilà Rockstar avec ses milliards m'entend pas mais j'espère qu'un certain mécontentement/boycott se fera sentir chez les joueurs un jour contre ces pratiques.

Je peux pas croire que la communauté gamer accepte de se faire racketter comme ça. Quand on voit les sommes en jeu, les vautours de la finance se retrouve désormais dans le JV plutôt que l'industrie.