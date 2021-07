Ma réaction au trailer c'est un peu meh, visuellement et artistiquement c'est très joli et on sait qu'avec Greg Fraser à la photo et Denis villeuneuve à la réalisation ça sera très solide sur ce point-là mais le trailer ne m'a rien fait.Je trouve que les dialogues sonnent creux après adapté Dune, ce n'est pas la chose la plus facile et j'ai aussi un peu peur pour les effets spéciaux à certains moment comme sur certaines des scénes de bataille où ce n'est pas des plus réussi.Par contre le film n'adapte que la première moitié du livre donc il faut espérer que le film soit un succés pour la suite existe surtout que le dernier film de Villeneuve, Blade Runner 2049 a été un échec au Box-office.