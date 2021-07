La série Persona (dérivée de la série Shin Megami Tensei) s'apprête à fêter ses 25 ans après le premier opus sorti sur PlayStation en 1996.Pour l'occasion Atlus a lancé un mini-site web ( http://p-ch.jp/p25th/ ) et tease 7 projets autour de la série (faut pas s'attendre qu'à du jeu vidéo) avec la campagne de communication qui devrait commencer en septembre prochain avec la première annonce et qui devrait durer sur 1 an (la 7e et dernière annonce déjà teasé pour automne 2022).