Ou pas...., c'est le nombre qu'a fais le film "Marvel's Black Widow" au bout de 4 jours au Box-Ofice, 60M sur Disney+ US (avec l'achat prenium), 80M au cinéma toujours aux USA et 75M dans le reste du monde, un score vraiment "OUF"! En comparaison Wonder Woman 2 c'est environ 170M pour toute sa carrière, titre post-COVID également dont la disponibilité à l'achat fût rapide.Chez nous en comparaison le démarrage de Black Widow se situe entre Thor 3 et surtout Spider-Man: Far From Home! (films sortis en pleine hype d'Avengers: Endgame), les adieux de Scarlett Johansson / Natasha Romanoff dans le MCU est donc un succès critique et commercial ! Le film étant le premier de la phase 4 du MCU qui, après 2ans d'absence fait son retour (au cinéma)PS: J'ai adoré Florence Pugh dans le film! Tellement hâte de la revoir! Ils ont trouvés une bonne remplaçante de Scarlett.