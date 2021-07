Bonjour à tous!Je commence sérieusement à désespérer d'arriver un jour à décrocher le platine de Returnal...Il me manque 3 trophées pour que le platine tombe, ceux qui récompensent l'exploration complète de 3 zones: le désert pourpre, la citadelle délabrée et la balafre abyssale.Dans ces zones, il me manque des xénoglyphes: 5 (pas 1 ou 2, carrément 5!!!!) dans le désert pourpre, 3 dans la citadelle délabrée et 2 dans la balafre abyssale.Le problème c'est que ça fait des dizaines d'heures que je fais et refais inlassablement ces zones, je ratisse tout, j'ouvre toutes les salles, je vais dans tous les recoins à la recherche de ces maudits triangles sur la carte, mais le jeu refuse encore et toujours de me les donner. S'il m'en manquait 1 je pourrais comprendre, mais là carrément 5 dans le désert pourpre, c'est incompréhensible qu'en plus de 20 runs je n'en ai pas trouvé un seul...!Le jeu est particulièrement mal équilibré à ce niveau là, ça gâche tout le plaisir franchement...45 heures de jeu, dont au moins 30h à chercher ces p***** de xénoglyphes et journaux de reconnaissance (d'ailleurs il m'en manque 1 sur 67, le 27ème... si quelqu'un a une idée d'où il peut être...)Est-ce que quelqu'un ici a réussi à le platiner et a des conseils à me donner? parce que je dois forcément mal faire quelque chose...