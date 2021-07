Hello, comme chacun sait, je fais un top tout les week-end ou presque mais là j'ai du mal à me décidé, voici donc un petit sondage vite fait et voici 10 propositions. J'hésite entre plusieurs idées, à vous de choisir laquelle vous préférez.



- Top 10 des jeux ayant subis le plus de shitstorm (2 votes)



- Top 10 des jeux qui se déroulent uniquement de nuit (1 vote)



- Top 10 des jeux Spider-Man



- Top 10 des missions/séquence choquantes dans les JV (1 vote)



- Top 20 des meilleures musiques de Zelda



- Top 10 des meilleurs jeux Star Wars (1 vote)



- Top 10 des niveaux à l'ambiance "égyptienne" dans les JV



- Top 10 des niveaux en rapport avec l'Enfer ou se déroulant en Enfer dans les JV (1 vote)



- Top 10 des meilleurs Remakes (5 votes)



- Top 10 des meilleurs jeux Ubisoft (1 vote)



Voilà, à vous de choisir car moi j'arrive pas à me décider ! Je vous remercie d'avance et je m'attelera à la tache dès que yaura assez de votes pour l'une des catégories.



Pas de connerie svp répondez juste à ce sondage je vous donne l'honneur x) de choisir le prochain top parmi ces propositions mais si vous en avez d'autre à me proposer, hésitez pas !