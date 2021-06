Il faudrait vivre dans une grotte pour ne pas être au courant du jeu par "Blue Blox Studio" qui pourrait être un nouveau Silent Hill par Kojima. Ça fait déjà un moment que des rumeurs circulent au sujet d'un nouveau SH, malheureusement pour l'instant qu'à l'état de rumeur et aucune confirmation officielle de la chose.Je vais pas repasser en revue les tas de coïncidence sur Abandoned et son lien avec SH parce que vous êtes déjà au courant. MAIS je me suis rappelé du jeu annulé de Kojima, le fameux Silent Hills avec un s et sa démo PT.Le jeu nous faisait incarner Norman Reedus dans un monde ouvert dans l'univers de Silent Hill. Malheureusement, le jeu fut annulé suite au départ de Kojima de chez Konami.Et c'est là que ya anguille sous roche ! Et si le jeu Abandoned était en fait la résurrection de Silent Hills par Kojima ?? Abandoned comme projet qu'on pensait effacé et "abandonné" à tout jamais, le nom de code correspondrait très bien, sachant que Blue Box on déjà dit que ça serait pas le nom du jeu.Alors évidemment, il s'agit sûrement d'une théorie fumeuse mais j'aimerais avoir votre avis ou si je suis le seul à faire le lien avec ce projet annulé.