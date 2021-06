pour ceux qui voudrait savoir de quoi ça parle, On suit Daigo agawa, un policier trentenaire qui a été affecté avec sa petite famille dans un petit village de campagne situé dans les montagnes, le village de Kuge.



Bien que l'environnement idyllique et l’accueil affectueux que lui fais la petite communauté de kuge ... peu de temps après son arrivé, des événements étranges se produisent, dont la mort d'une vielle dame, qui remet en doute la paisibilité des lieux.

Quel secret cache le village de Kuge ? daigo et sa famille sont-ils vraiment en sécurité dans ce village à l'apparence chaleureuse ?

28 juillet

Le chef otaku qui parle enfin de la ding'z qu'est gannibal.j'avais auparavant fais un article sur le manga pour les intéressés. spoiler j'avais surkiffé et la suite n'a fais que confirmer ce sentiments voir le décupler ( meilleur découverte manga 2020 tout simplement. un pur seinen psychologique et horrifique, maitrisé de bout en bout ) bref je vous invite à le lire ! ce seinen mérite vraiment plus de reconnaissance.le manga est publié dans le Manga Goraku et comprend à ce jour, 11 tomes sortit au japon.(5 chez nous)Le manga est d'ailleurs rentré dans sa partie finale, donc il ne fera pas plus de 14 tomes.Concernant la france, on acceuillera le mois prochain le tome 06.