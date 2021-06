Leonard Menchiari a déjà accouché de jeux indépendants comme Riot: Civil Unrest et The Eternal Castle [REMASTERED], qui proposaient déjà un certain sens de la mise en scène. Mais le concepteur italien place la barre encore plus haut avec Trek to Yomi, un titre codéveloppé par Flying Wild Hog (Shadow Warrior) et édité par Devolver Digital.Trek to Yomi suit Hiroki, un jeune samouraï qui a juré, après la mort de son maître, de protéger son village et les gens qu'il aime. Il se lance dans un voyage qui l'opposera à des créatures surnaturelles et d'autres samouraïs, avec des combats au katana et une mise en scène en vue de côté inspirée des films de samouraïs classiques en noir et blanc. La première bande-annonce, avec du gameplay, donne déjà le ton, et les studios précisent que la bande originale nous plongera dans l'ambiance du Japon féodale à sa manière.Il faudra être patient avant de retrouver Trek to Yomi, le jeu d'action et d'aventure n'est pas attendu avant 2022 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.