Le nouveau studio Stray Bombay (basé à Seattle, pas en Inde) était au Kickoff Live! du Summer Game Fest pour présenter son premier jeu. Il s'agit d'un FPS en multijoueur coopératif jouable jusqu'à 4 en ligne, qui nous fera affronter des hordes d'aliens dans un vaisseau spatial, dénommé The Anacrusis.Une rejouabilité infinie, des éléments à débloquer pour changer le cours de nos parties et une ambiance kitsch dans des décors façon 70's nous attendent, en témoigne un trailer amusant et intrigant.Le jeu devrait sortir cet automne sur PC et Xbox.C'est un peu dégueulasse ou c'est moi.. ?