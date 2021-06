Dead Space 3 a été le dernier Dead Space avant que EA ne ferme le très bon studio Visceral Games en 2017. De nombreux fans (dont moi) ont été déçus de la fermeture et de la possible mise à mort de Dead Space.De plus, avant la fermeture du studio, le studio envisageait bel et bien un Dead Space "4"qui devait se dérouler dans un monde plus ouvert dans l'espace et le joueur devait fouiller des épaves de vaisseau à la recherche de survivants... Malheureusement, le projet n'a jamais pus aboutir.Cette rumeur découle d'un étrange message et d'une réponse entre un certain Nick Baker, rédacteur pour Xbox Era et Jez Corden, journaliste au Windows Central. Le 4 juin dernier, Nick Baker, considéré comme un "habitué des fuites dans le secteur du jeu vidéo", publie sur Twitter un message dans lequel il fait allusion à un éventuel remaster de Dead Space :On privilégiera bien évidemment la piste bien plus plausible du remaster que d'une suite. Mais EA avait annoncé peu après la fermeture de VG que la saga Dead Space n'était pas "morte" et qu'elle pouvait revenir dans le futur.De plus, EA semble avoir revu sa stratégie de ne proposer que des jeux multijoueurs vu l'échec d'Anthem et le revirement solo de Dragon Age 4. Le carton Fallen Order y est également pour quelque chose.Reste désormais à savoir si EA juge que revisiter Dead Space sera financièrement rentable pour eux, ou non. En revanche, si le studio souhaite annoncer une telle chose, cela pourrait fortement se faire lors de l’évènement EA Play prévu le 22 juillet. (Mais faut pas trop rêver non plus) Alors, personnellement, on garde espoir et puis on verra bien.Le trailer d'annonce de Dead Space en aura fait sursauter et excités plus d'un !