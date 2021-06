Divers

Pour vérifier la théorie de Galilée, une émission de la BBC a hissée une plume et une boule de bowling à une certaine hauteur, avant de les lâcher en même temps.



Ils ont fait le premier test dans des conditions normales, puis un 2ème après avoir vidé l'air de la pièce.

L'idée est de supprimer tout frottement induit par l’air et de reproduire les conditions de l’Espace, et ainsi, la masse de l'objet n’intervient pas dans la chute. David Scott le septième des douze hommes à avoir foulé le sol de la lune, avait fait l’expérience avec un marteau et une plume recréant ainsi, une Théorie vieille de plusieurs centaines d'années, celle de Galilée.