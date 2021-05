Bonjour à tous !Aujourd’hui on parle des musique de FFV ! Avec une vidéo ou je vous parle de mes 20 musiques préférées de l'OST.Je ne sais pas vous, mais moi l'OST d'FFV m'a vraiment plu, au point que je l'ai préféré au 4 premières OST. Non seulement la patte musicale est folle je trouve, mais les thèmes sont juste dingue !Et vous cette OST, vous en pensez quoi ?Votre top ?L'OST du V est pas un peu sous-estimée ?