Malheureusement, je n'ai pas de nouvelles informations à ce sujet. Nous sommes toujours en discussion et avec chaque patch, le jeu s'améliore et il y a un progrès visible, mais comme nous l'avons dit, c'est une décision exclusive de Sony, nous attendons donc les informations sur le fait qu'ils ont pris la décision de remettre ce jeu. Jusque-là, je ne peux rien vous dire de plus.

Nous pensons que nous sommes plus proches que plus loin, mais bien sûr, c'est eux qui ont le dernier mot, alors attendons de voir. En ce qui concerne les ventes Cyberpunk de cette année, je pense qu'elles seront motivées par deux éléments majeurs sur lesquels nous continuons à travailler. Tout d'abord, corriger et mettre à jour le jeu, et cela devrait également aboutir à un retour dans la boutique Sony. De toute évidence, la décision de Sony est très attendue par de nombreux joueurs et nous pensons qu’elle peut également influencer les décisions d’achat non seulement de ceux qui jouent sur PlayStation, mais aussi sur d’autres plateformes, c'est donc important pour nous.

Lors d'une réunion avec les investisseurs, Michal Nowakowski, vice-président du développement commercial chez CD Projekt RED, a encore fait savoir que le retour de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store était une décision appartenant à Sony. Elle est d'ailleurs attendue avec une certaine impatience du côté des Polonais car les ventes du RPG futuriste pourraient remonter en flèche suite à une annonce officielle, mais du côté de Sony, l'état du jeu ne semble pas encore satisfaisant.A ce rythme là, Cyberpunk 2077 pourrait ne pas être présent sur le PS Store avant 2022 voire 2023 au pire des cas.