Tencent a acquis une participation de 3,8% dans Remedy Entertainment pour un montant non divulgué en récupérant 500.000 actions du studio finlandais à Accendo Capital. À l'issue de l'opération, Accendo se retrouve avec une participation de 14% dans Remedy.Le géant chinois a déclaré avoir suivi les progrès de Remedy depuis un certain temps et avoir été impressionné par ce que le studio a accompli : "Nous nous félicitions de cette opportunité de devenir un actionnaire à long terme de Remedy. Nous sommes impatients d'utiliser notre connaissance du secteur pour soutenir Remedy à l'avenir."Tero Virtala, directeur général de Remedy Entertainment, a déclaré que le studio était flatté par l'intérêt de Tencent, mais a souligné que l'opération était purement une transaction sur les marchés financiers et n'était pas "liée aux activités commerciales de Remedy".