Paolumu pour son côté boule de poile avec tête de chauve-souris je sais pas je le trouve mignon (look à son minois on lui ferait des câlin).







Mon second choix c'est le Deviljho il a une tronche d'une tronçonneuse et je le trouve fun en terme de design, je suis sûr qu'il tank un max comme un Diablos lol.







Mon troisième choix serait Brachydios on dirait une enclume / ogive le truc et le côté bleu sombre + vert fluo le rend assez unique dans son look.







Mon quatrième serait l'Ahtal-Ka son look mante-religieuse géante sauce mythologie égyptienne à trop la classe.







Enfin mon cinquième serait le Zamtrios son look acéré et côté requin fait vraiment Badass, puis je sais pas il irait bien avec les Zamite de la zone de glace en groupe.



Bon comme vous le devez le savoir maintenant enfin je pense, je suis un nouveau joueurétant le premierque je joue. Pour le moment je maitrise que deux armes, les lames double et la corne de chasse.Bon voilà pour l'intro de ce sujet, ici j'aimerais parler d'inclusion de nouveau monstre pour les prochaines mises à jour du jeu. Je n'ai aucune prétentions avec cette liste ici mon choix est fait principalement sur l'esthétique des monstres vue que je n'ai aucune connaissance sur la série.Enfin voilà pour ma liste maintenant parlons de mon idée ça serait à propos du, l'inclure dans Rise et lui donner une fonction dans la chasse différente d'un Palicos ou d'un Chumsky serait intéressant.La fonction que j'aurais en tête c'est dans faire une Cendrelette mobile qu'on pourrait envoyer vers un monstre pour le faire venir à nous, pouvant nous laisser le temps de préparer un terrain pour chasser le dit monstre en question.Puis ça me ferait kiffer de me balader en mode solo avec mon Chumsky, mon Palicos et mon PoogieVoilà plus qu'à attendre la fin du moi pour savoir ce quenous cuisine.