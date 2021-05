Salut à tous!Attention : je ne prends pas parti, il ne s'agit pas de parler du problème mais du comportement des marques. Enfin vous allez comprendre.Vous savez probablement (ou pas) ce qu'il se passe actuellement en Palestine/Israël. Et étrangement, très peu de prise de positions des grandes marques pourtant très engagées dans les causes comme Playstation avec la diversité ou dernièrement avec le mouvement Black Lives Matter.L'année dernière, j'avais publié un post dans lequel je voyais bien Playstation décaler sa conférence PS5 au vu des circonstances. Certains se sont bien foutus de moimais en termes de marketing, c'était tout bénéf pour Playstation.Ce que je trouve intéressant, c'est la marque qui prend parti. Peu importe le sujet (bien que très grave), c'est la prise de "risque" par la marque qu'il faut juger. Et pour le mouvement BLM, il était proche de zéro. C'est un peu comme soutenir la cause homosexuelle : c'était compliqué il y a 20 ans voire tabou, aujourd'hui c'est un atout marketing. Disons que certaines marques sont des résistants de la dernière heure.En fait, je ne supporte pas l'opportunisme politique des marques. Ce sentiment d'indignation à géométrie variable. Pourquoi Playstation (ou autre) soutient le mouvement BLM et pas la cause Ouïghour?Je ne condamne pas la marque, les enjeux sont énormes. Se prononcer sur le sujet et c'est dire adieu à la Chine et probablement plein d'autres galères.Mais voilà, une fois qu'on commence à prendre position, il est à mes yeux trop tard pour faire machine arrière et ignorer tous les sujets "réellement" sensible.A vrai dire, je préférerais que la marque reste silencieuse. En gros : "vends ton produit mais ne prétend pas avoir des convictions si tu n'es pas prêt à assumer derrière."Vous avez pas l'impression d'être pris pour des cons par certaines marques avec leurs pseudo engagements?Je préfère le silence d'une marque aux prises de paroles opportunistes.