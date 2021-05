Bonsoir, pour ceux qui l'ont, ça donne quoi alors RE Village ? Prétendant au jeu de l'année où pétard mouillé ?



Répondez avec le chiffre pour aller plus vite en argumentant un minimum si possible x)



1-Très bon jeu, bien meilleur que le 7



2- Bon jeu



3- Assez bon jeu mais quand même beaucoup de défaut



4- Bof, non c'est pas terrible très déçu



5- Grosse daubasse