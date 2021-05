Kadokawa vient d'annoncer qu'ils s'attendent à des revenus plus bas pour l'année fiscale qui se terminera le 31 mars 2022.La principale raison citer par Kadokawa et le report de certaines de leurs production donc Elden Ring qui une des plus grosses sorties futur de Kadokawa semble en faire partie.Il y a donc quasiment aucune chance que Elden Ring sorte en fin d'année et il devrait sortir dans la prochaine année fiscale soit pas avant avril 2022.En même temps un projet avec GRRM ne peut qu'être repoussé