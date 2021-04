Hello,



Pour ceux n'ayant pas suivi, Sony a merdé et a publié le film. 3h c'est beaucoup trop long pour les petits malins qui ont pu capturer le film.



Les fan trad ont sauté sur l'occasion et on peut déjà voir des versions "pirates".



A noter que le film sortira au cinéma en France dès le 19 Mai et sera disponible sur Wakanim mi Juin.